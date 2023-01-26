Глава Луганской ОВА отметил, что оккупанты продолжают запугивать местных жителей.

Российские оккупанты запугивают жителей Луганской области. Россияне создают новые пыточные.

"Участились выборочные рейды оккупантов по населенным пунктам - они выбирают из десятка не понравившихся людей, отвозят их в Луганск в тюрьмы, откуда последние практически не возвращаются", - заявил глава Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, захватчики планируют создать семь тюрем на временно оккупированной части Луганской области, куда будут сажать тех, кто откажется воевать. При этом он указал, что в некоторых населенных пунктах уже обустроены помещения для жестоких допросов.

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Кроме того, он сообщил, что украинские военные ведут тяжелые бои в Луганской области и имеют определенные успехи.

Ситуация в Луганской области - что известно

Аналитики Института изучения войны считают, что российские войска готовятся к решающему наступлению в Луганской области. Отмечается, что оккупанты могут проводить ограниченные атаки на большей части линии фронта, чтобы рассредоточить и отвлечь ВСУ.

Следует отметить, что по состоянию на 26 января украинские военные ликвидировали около 123 860 российских военных.

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