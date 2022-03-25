Вопрос их освобождения решается на международном уровне.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что российские оккупанты взяли в плен 14 городских голов.

Об этом она рассказала в эфире информационного телемарафона.

В то же время в РФ хотят, чтобы обмен пленными проходил только на условия паритетности.

"Здесь Россия требует паритетности, мол, пограничников на пограничников, моряков на моряков, и у меня логичный вопрос: на кого мы будем менять городских голов, которых уже 14 в заложниках России? Пока решаем этот вопрос на международном уровне", - сказала Верещук.

Напомним, что 24 марта состоялся первый полноценный обмен пленными между Украиной и Россией. Украина вернула 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир" и 10 военнослужащих.

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