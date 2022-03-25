С начала полномасштабного вторжения РФ из Украины вынужденно выехали более 3,6 млн граждан.

ООН подтверждает о по меньшей мере 36 случаях похищения оккупантами граждан Украины на временно захваченных территориях.

Это представители организации подтвердили ВВС.

Членам их семей часто не сообщают о том, где они находятся.

Известно о случаях похищения проукраинских активистов и общественных деятелей в Херсонской области.

Кое-где оккупанты вывозят в неизвестном направлении представителей местного самоуправления, которые отказались сотрудничать с захватчиками.

Так, украинским властям удалось путем обмена вернуть мэра Мелитополя Ивана Федорова, которого, по информации СМИ, подвергали пыткам в ОРДЛО.

Как писал Times, из-за неповиновение оккупационным "властям" российские спецслужбы организовали преследования в Херсоне. Не имея сведений о лидерах протестного движения, россияне терроризируют все население.

В Мариуполе людей депортируют в фильтрационные лагеря России, где спецслужбы проверяют досье украинцев и отправляют их в Сахалин.

С начала полномасштабного вторжения РФ из Украины вынужденно выехали более 3,6 млн граждан, сообщили в ООН.

По оценкам ЮНИСЕФ, война в Украине уже привела к эвакуации и перемещению 4,3 миллионов детей, что составляет более половины детского населения страны.

Российское вторжение повлечет гуманитарный кризис, который будет иметь последствия для нескольких поколений украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: