Мужчину забрали в неизвестном направлении.

Рашисти похитили херсонского депутата, директора драмтеатра и проукраинского активиста Александра Книгу в селе Олешки Херсонской области.

Об этом говорится в сообщении Telegram Верховной Рады.

Этому предшествовали незаконные обыски россиян в театре.

Рашисты продолжают терроризировать население оккупированных территорий. Не имея возможности установить свою власть, они прибегают к арестам известных и влиятельных в регионе и стране личностей.

Оккупанты с начала марта временно контролируют Херсон и окрестности. С тех пор местные жители постоянно выходят на проукраинские митинги.

Благодаря сильному сопротивлению гражданского общества россияне провалили пропагандистскую акцию с "признанием "ХНР".

При этом появляются сообщения из разных городов, временно захваченных РФ, о принудительном вывозе украинских граждан в Россию, куда людей отправляют в фильтрационные лагеря.

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