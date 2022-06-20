На людей давят, чтобы они сотрудничали с оккупантами.

В Херсонской области оккупанты усилили террор медиков и учителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута.

"Это люди, которые по-прежнему выполняют свои функциональные обязанности. Это медики, это педагоги... Их находят, приходят с обысками, шантажируют, давят, чтобы они переходили на работу и сотрудничали с оккупантами", - рассказал он.

Лагута отметил, что ситуация с таким давлением со стороны захватчиков очень тяжелая и ухудшается.

Ситуация на Херсонщине:

11 июня на Херсонщине украинские защитники осуществили наступление по трем направлениям. От российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

20 июня 2022 года на Херсонщине ВСУ отодвинули оккупантов с первой линии обороны. Враг укрепляется на второй и третьей линии обороны. ВСУ нанесли точные удары по складам, находящимся в тылу. Возле Софиевки и села Давидов Брод ВСУ вели контрнаступательные действия.

По состоянию на 20 июня в Херсонской области в плену у оккупантов находились более 600 человек.

В оккупированном городе активно действует украинское подполье - местные патриоты регулярно напоминают оккупантам, что вскоре им придется бежать или сдаваться.

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