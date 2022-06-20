Враг укрепляется на второй и третьей линии обороны.

ВСУ отбросили российских оккупантов с первой линии обороны в Херсонской области.

Об этом сообщил советник председателя Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, российская армия сейчас укрепляется на второй и третьей линии обороны. ВСУ нанесли точные удары по складам, находящимся в тылу.

"В Новой Каховке три раза подряд было меткое попадание по складам с боеприпасами врага", - рассказал он.

Хлань отметил, что возле Софиевки и села Давидов Брод были контрнаступательные действия.

"Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец", - сказал Хлань.

Он добавил, что в Херсонской области вооруженные силы Украины имеют преимущество над оккупационными войсками.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. Недавно от российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

14 июня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.

В оккупированном городе активно действует украинское подполье - местные патриоты регулярно напоминают оккупантам, что вскоре им придется бежать или сдаваться.