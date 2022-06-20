Выживший лечится в одной из больниц временно оккупированного Крыма.

В Херсоне из автомата расстреляли троих российских военных, которые "отдыхали" в кафе.

Об этом сообщает Оперативное командование "Пивдень".

"На днях в оккупированном Херсоне сотрудники оперативного подразделения рашистских войск шикарно заказали себе в одном из заведений питания на набережной города шашлык. Учитывая поведение данных клиентов, их мародерское прошлое и недостойное происхождение, для обслуживания таких особых гостей прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматической очереди", - говорится в сообщении.

В результате двое военных погибли, еще один был ранен.

"Два чека по 200, и 1 - 300… Яркие впечатления от ужина получили совсем не почтенные гости заведения. Тот, что "300" (ранен - УНИАН) улучшает теперь свое положение (и не только финансовое) в одной из больниц временно оккупированного Крыма. А уложившиеся в 200 (убитые - УНИАН) – так же эпически будут вкладываться и в черные мусорные мешки", - отметили в командовании.

Как известно, в Херсоне и области активно действуют украинские партизаны, которые регулярно показывают оккупантам, что вскоре ВСУ вынудят их бежать либо попросту уничтожат. На днях херсонцы предложили россиянам спеть украинский гимн, а ранее в городе появились листовки с фото и контактными данными местных коллаборантов.

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