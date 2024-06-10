Уничтожено немало вражеской техники врага.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 190 российских оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Таким образом, как отмечается, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжении по состоянию на сегодняшнее утро, 10 июня, составляют около 519 тыс. 750 человек.

Также было уничтожено немало вражеской техники. В частности:

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танков - 7 тыс. 879 (+10) единиц;

боевых бронированных машин - 15 тыс. 144 (+13);

артиллерийских систем - 13 тыс. 644 (+51);

РСЗО - 1 тыс. 98 (+1);

средства ПВО - 837 (+1);

самолетов - 358 (+1);

вертолетов - 326;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 тыс. 10 (+28);

крылатых ракет - 2 тыс. 278 (+1);

- кораблей/катеров - 28;

- подводных лодок - 1;

- автомобильной техники и автоцистерн - 18 тыс. 618 (+56);

- специальной техники - 2 тыс. 267 (+14).

Потери России в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что на территории аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области России, расположенного в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, был поражен многоцелевой истребитель государства-агрессора Су-57.

В разведке отметили, что Су-57 - самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

Впоследствии в разведке добавили, что в России могли быть поражены два российских "сверхсовременных" истребителя Су-57, и у противника есть потери среди личного состава.

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