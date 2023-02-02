Украинские защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин".

Авиация Сил обороны Украины за 2 февраля нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских войск.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, украинские защитники уничтожили российский БПЛА типа "Мерлин", а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и пункт управления РФ.

Также сообщается, что россияне за сутки нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Краматорска Донецкой области. Также РФ нанесла три авиационных удара и совершила более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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В Генштабе отметили, что войска РФ продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Потери России в Украине на 2 февраля - данные Генштаба

За сутки украинские защитники уничтожили 610 оккупантов. Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют 129 тысяч 30 захватчиков.

Также Россия потеряла в Украине: танков - 3211; боевых бронированных машин - 6382; артиллерийских систем - 2212; РСЗО - 458; средств ПВО - 222; самолетов - 293; вертолетов - 284.

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