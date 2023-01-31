Враг разрушил объект транспортной инфраструктуры, расположенный в Купянске.

За прошедшие сутки, 30 января, в результате российских обстрелов Харьковской области погиб один человек.

В Купянске разрушен объект транспортной инфраструктуры и повреждены частные жилые дома, об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали Купянск, Волчанск, Стрелечью, Двуречье и другие приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов", - отметил чиновник.

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Вследствие обстрелов Волчанска, к сожалению, погиб 62-летний гражданский мужчина. Женщина 83 лет получила ранения и госпитализирована в состоянии средней тяжести.

"В городе повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание районного отдела Нацполиции", - заявил Синегубов.

Ситуация в Харьковской области - сейчас это стоит знать

29 января поздно вечером враг обстрелял Харьковскую область, в частности, Харьков. Мэр областного центра Игорь Терехов написал, что россияне попали в жилой дом, расположенный в Киевском районе, возник пожар.

Синегубов сообщил, что противники били из зенитно-ракетной системы С-300. В результате вражеского удара в Харькове человек один человек, а три - пострадали.

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