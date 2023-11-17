Этот новый формат пока что складывается.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что российско-украинская война переходит в длительный формат, который требует объединения экономических и оборонно-промышленных потенциалов США, ЕС и Украины.

"Мы находимся на этапе, когда эксперты и политики пытаются переосмыслить ход войны РФ против нас. Многие факторы, которые ранее считались базовыми с точки зрения проведения наступательных действий, уже не работают. Видим, что количество накопления сил на отдельном направлении, что было предпосылкой успешных продвижений в предыдущих боевых действиях, сейчас не является работающим механизмом. Потому что скопление войск вызывает удар артиллерии противника. Так работает враг, так работаем и мы", - пояснил эксперт в эфире "Эспрессо".

Он отметил, что сейчас происходит переосмысление подходов по ведению боевых действий.

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"На тактическом, стратегическом, оперативном уровне происходит переосмысление подходов по ведению боевых действий. Мы переходим в длительный формат войны, которая потребует объединения экономических и оборонно-промышленных потенциалов США, ЕС, Украины. Этот новый формат пока складывается", - подытожил Згурец.

Война в Украине - последние новости с фронта

За прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения. Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, они также вели штурмовые действия в районах девяти населенных пунктов.

Вооруженные силы Украины впервые фактически подтвердили закрепление на плацдармах на левом берегу Днепра.

Между тем потери России в войне против Украины уже составляют около 316 760 (+1140 в сутки).

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