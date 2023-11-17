Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, они также вели штурмовые действия в районах девяти населенных пунктов.

За прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения. Вооруженные силы Украины отбили десятки атак врага.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где украинские воины отбили четыре атаки.

На Лиманском направлении оккупанты вели штурмовые действия вблизи Белогоровки Луганской области, но успеха не имели.

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В то же время на Бахмутском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где ВСУ было отбито 18 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши воины отбили 17 атак", - сообщили в Генштабе.

На Марьинском направлении украинские защитники отбили 19 атак оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, а на шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

Кроме того, на Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работиного и западнее Ивового Запорожской области, где украинскими защитниками было отбито шесть атак.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - отметили в Генштабе.

Также в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.

Ситуация на фронте по состоянию на 17 ноября - главные новости

В своей утренней сводке сегодня, 17 ноября, Генштаб также заявил, что за прошедшие сутки украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники вражеской армии.

Кроме того, украинские защитники из ракетных войск поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шесть артиллерийских средств, два пункта управления и два склада боеприпасов оккупантов.

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