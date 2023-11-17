Наши военные поразили пункты управления, склады боеприпасов и другие цели врага.

За прошедшие сутки, 16 ноября, украинская авиация нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники вражеской армии.

Как сообщается в утреннем отчете Генштаба, защитники из ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления и 2 склада боеприпасов оккупантов.

В то же время россияне нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив 18 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Наша ПВО уничтожила 16 ударных БпЛА. Ночью враг снова устроил дроновую атаку, но ее последствия еще уточняются.

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Всего захватчики нанесли 12 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах, в результате чего есть раненые. Жилые дома и другая гражданская инфраструктура также пострадали.

"Авиационным ударам подверглись: Петропавловка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Дилиевка, Марьинка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей", - добавили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки российские захватнические войска были самыми активными на Бахмутском направлении: там Силы обороны отразили около 20 атак.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко убежден, что РФ не готова до войны с Украиной на истощение и не имеет преимущества для победы.

Число россиян, выступающих за мирные переговоры, резко возросло. Около 48% респондентов согласились, что пришло время переговоров о мирном соглашении - это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. При этом 39% опрошенных высказались за продолжение войны.

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