ВСУ за сутки ликвидировали еще более тысячи оккупантов / фото 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще более тысячи российских оккупантов, которые пришли захватывать украинские земли. 

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

  • личного состава - около 316 760 (+1140 в сутки) человек;
  • танков - 5 415 (+27) единиц;
  • боевых бронированных машин - 10 132 (+11);
  • артиллерийских систем - 7 712 (+29);
  • реактивных систем залпового огня - 895 (+3).
  • средств противовоздушной обороны - 585;
  • самолетов / вертолетов – 323 / 324;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 5 709 (+20);
  • крылатых ракет - 1 563;
  • кораблей/катеров - 22;
  • подводных лодок - 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10 077 (+17);
  • специальной техники -1 086 (+2). 
Общие боевые потери армии России в Украине по состоянию на 17 ноября 2023 года / коллаж УНИАН

Ситуация на фронте по состоянию на 17 ноября - главные новости

Ночью сегодня, 17 ноября, российские оккупанты атаковали Украину десятью ударными беспилотниками типа Shahed с направления Приморско-Ахтарск, Россия.

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В результате боевой работы девять вражеских ударных БПЛА были уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Кроме того, враг применил несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении.

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