Вооруженные силы Украины ликвидировали еще более тысячи российских оккупантов, которые пришли захватывать украинские земли.
Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения ориентировочно составили:
- личного состава - около 316 760 (+1140 в сутки) человек;
- танков - 5 415 (+27) единиц;
- боевых бронированных машин - 10 132 (+11);
- артиллерийских систем - 7 712 (+29);
- реактивных систем залпового огня - 895 (+3).
- средств противовоздушной обороны - 585;
- самолетов / вертолетов – 323 / 324;
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 5 709 (+20);
- крылатых ракет - 1 563;
- кораблей/катеров - 22;
- подводных лодок - 1;
- автомобильной техники и автоцистерн - 10 077 (+17);
- специальной техники -1 086 (+2).
Ситуация на фронте по состоянию на 17 ноября - главные новости
Ночью сегодня, 17 ноября, российские оккупанты атаковали Украину десятью ударными беспилотниками типа Shahed с направления Приморско-Ахтарск, Россия.
В результате боевой работы девять вражеских ударных БПЛА были уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.
Кроме того, враг применил несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении.