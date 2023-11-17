Также было уничтожено, в том числе 29 артсистем и 27 танков.

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще более тысячи российских оккупантов, которые пришли захватывать украинские земли.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения ориентировочно составили:

личного состава - около 316 760 (+1140 в сутки) человек;

танков - 5 415 (+27) единиц;

боевых бронированных машин - 10 132 (+11);

артиллерийских систем - 7 712 (+29);

реактивных систем залпового огня - 895 (+3).

средств противовоздушной обороны - 585;

самолетов / вертолетов – 323 / 324;

беспилотников оперативно-тактического уровня - 5 709 (+20);

крылатых ракет - 1 563;

кораблей/катеров - 22;

подводных лодок - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 10 077 (+17);

специальной техники -1 086 (+2).

Ситуация на фронте по состоянию на 17 ноября - главные новости

Ночью сегодня, 17 ноября, российские оккупанты атаковали Украину десятью ударными беспилотниками типа Shahed с направления Приморско-Ахтарск, Россия.

Видео дня

В результате боевой работы девять вражеских ударных БПЛА были уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.

Кроме того, враг применил несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении.

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