Российские войска теряют позиции на флангах Бахмута.

ВСУ ведут наступательные операции на Бахмутском направлении и перешли от оборонительных операций к наступательным и продвинулись нанекоторых участках от 200 до 1000 м.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Там отметили, что оккупанты перебрасывают свои резервы в Бахмут для подготовки глубокоэшелонированной обороны. Кроме того, российские войска теряют позиции на флангах Бахмута.

Как отметили аналитики, по некоторым данным в настоящее время ВСУ ведут контратаки юго-западнее Бахмута в районе Клищеевки, северо-западнее Бахмута в районе Орехово-Васильевки и в районе Берховки, а также северо-восточнее Бахмута в районе Яковлевки.

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Кроме того эксперты указали, что российские оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. По данным украинского Гентаба, ВСУ отразили 13 российских наземных атак в Марьинке.

Ситуация в Бахмуте

ВСУ в Бахмуте измотали ЧВК "Вагнер", поэтому к началу лета наемники были выведены из города. 6 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Бахмуте ликвидирована 21 тыс. "вагнеровцев".

Сегодня, 7 июня, командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что в Бахмуте силы обороны Украины продолжают движение на флангах, а враг теряет позиции.

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