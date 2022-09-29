26 сентября в Сакском районе Крыма было мобилизовано 21 крымского татарина.

На днях из Крыма в Херсонскую область российские оккупанты направили две тысячи мобилизованных.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 06:00.

"Известно об отправке 27 сентября из Севастополя в Херсонскую область двух тысяч человек, мобилизованных из Крыма", - говорится в заметке. Видео дня

В Генштабе отмечают, что военные комиссары на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым получили распоряжение относительно первоочередности призыва в ряды российских оккупационных войск крымских татар, с направлением их в боевые части, которые выполняют задачи в районах интенсивного ведения боевых действий.

"В течение 26 сентября этого года, только в Сакском районе, мобилизовано 21 человек указанной национальности", - говорится в сообщении.

Мобилизация в России

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации российских военнослужащих запаса на войну с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, новоприбывших по мобилизации россиян военное командование без подготовки направляет в подразделения на линии соприкосновения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что объявленная Россией мобилизация - это удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа, Сибири.

28 сентября постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что по меньшей мере 1,5 тыс. повесток РФ раздала крымским татарам в оккупированном Крыму.

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