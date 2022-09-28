В российских оккупационных войсках начался прием личного состава, призванного по частичной мобилизации.

В подразделения оккупантов прибывают лица, осужденные за уголовные преступления.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В российских оккупационных войсках начался прием личного состава, призванного по частичной мобилизации. Так, в подразделения 1 танкового полка 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии, выбывающие в зону боевых действий, прибыло пополнение. Подготовка с ним не проводилась вообще. Также военно-политическое руководство Российской Федерации одновременно с частичной мобилизацией продолжает мероприятия так называемой "самомобилизации". В подразделения, которые уже воюют в Украине, прибывают лица, осужденные за уголовные преступления", - говорится в сообщении.

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Мобилизация в России

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о мобилизации российских военных. Мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что объявленная в России мобилизация - это также удар по коренным народам Крыма, Дагестана, Кавказа и Сибири. Он также считает, что эта мобилизация является элементом геноцидной политики страны-агрессора, поэтому нужна немедленная и жесткая реакция всего мира.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает нужду в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

Вместе с тем в Москве - на фоне первых успехов контрнаступления ВСУ на Харьковщине - заявили о срочном проведении "референдумов" в оккупированных районах на востоке и юге Украины. Ряд западных стран уже заявили, что не признают результаты их проведения. США отдельно отметили, что Россия "за это поплатится".

Также в России, накануне речи Путина, значительно ужесточили наказания за сдачу в плен и дезертирство.

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