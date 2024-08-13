Жмайло отметил, что россияне точно не смогут не считаться с фактом переноса боевых действий на их территории,

Операция ВСУ в Курской области очень важна, поскольку несет России огромные репутационные потери, потому что показывает слабость режима. Ее следствием, не исключено, будет притормаживание сближения с Тегераном и Пхеньяном. Об этом в эфире телемарафона сказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"То, что война перешла на территорию России - это очень важно, это огромные репутационные потери для нее. Это определенное, возможно, будет притормаживание со сближением с тем же Тегераном, Пхеньяном. Потому что это показывает слабость режима", - отметил он.

Относительно последствий для Украины этой операции Жмайло отметил, что россияне точно не смогут не считаться с фактом переноса боевых действий на их территории, поэтому будут перебрасывать свои резервы.

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"Конечно нам бы хотелось, чтобы они начали перебрасывать свою основную группировку "Центр", которая штурмует Покровское направление. Но россияне будут пытаться не делать этого до последнего", - отметил эксперт.

По его информации, оккупанты пока снимают резервы с южного направления, в частности 810 бригада ЧФ РФ направилась в Курскую область РФ. Также россияне пытаются из группировки "Север", колонны которой мы уже поразбивали на территории РФ, формировать новые отряды и задача которых просто остановить, локализовать продвижение украинских сил. Кроме того, они формируют так называемые прообразы подразделений территориальной обороны и даже снимают охрану с крупных государственных предприятий.

"Общественное возмущение, которое есть уже в РФ, нарушение военной логистики - это то, что нам нужно, чтобы перевернуть ситуацию на свой лад. И в конце концов, я надеюсь, что мы добьемся того, что хотя бы эта летняя наступательная компания россиян будет свернута", - сказал Жмайло.

Он подчеркнул, что очень важно, что мы не воюем с россиянами "лоб в лоб", а принимаем асимметричные действия, нестандартные шаги и ходы.

"Это очень важная операция. Это асимметричный ответ на войну России. Это мы перевернули ту игру, в которую с нами играли россияне, перевернули их шахматную доску. Они подтягивали резервы, выставляли более численные силы и передавливали нас на восточном фланге, где-то двигаясь в среднем по 400 метров в день. Мы, конечно, могли бы эти свои резервы бросить на усиление восточного направления, но россияне все равно выставили бы больше людей, большие резервы, больше боеприпасов. А это асимметричный ответ - мы переносим войну на их территорию", - сказал Жмайло.

По его словам, наши действия вызвали большое общественное возмущение внутри России, там действительно паника, а это то, что нам нужно. Паника, которая охватила в том числе военкоров российских, подрывает идею "прочности и непоколебимости государства".

"Россия внутри очень быстро сыпется. И это показал бунт Пригожина. Небольшие силы от 5 до 20 тыс военных тогда поставили на уши всю Россию - из Москвы начало бежать руководство, начали рыть окопы. То есть государственный аппарат сразу начинает сыпаться в них. Поэтому это очень важная операция (о Курской операции) и последствия ее еще будут новые и новые", - убежден Жмайло.

Но уже сейчас, отметил он, немножко легче стало Харьковскому направлению, потому что курская операция нарушила логистику врага на том направлении. С отдельных направлений в Украине россияне перебрасывают резервы на свою территорию, поэтому уменьшилось количество боестолкновений за сутки, россияне начали более экономно относиться к своим резервам.

"Наша задача сейчас - это максимум охватить территории нашими действиями, чтобы россияне вынуждены были более многочисленные силы стягивать сюда, чтобы локализовать этот прорыв", - подчеркнул Жмайло.

Говоря о том, как дальше будут развиваться события, он сказал, что могут быть разные сценарии, но говорить о качестве реальных и стопроцентных прогнозов сейчас трудно.

"Возможно, что мы установим контроль и будет линия фронта переходить статично по территории РФ. Если россияне перебросят достаточные силы и можно будет сказать, что наступление завершилось, то, возможно, мы будем отходить. Возможно, будут более сильные позиции перед переговорами и следующими процессами. Но сейчас очень трудно спрогнозировать. Ситуация настолько динамична и мы видим насколько осторожно официальные органы комментируют операцию", - пояснил он.

Бои в Курской области - детали

Как сообщал УНИАН, утром 6 августа стало известно о прорыве границы со стороны Украины в районе Курской области РФ. Официально украинское военное командование ситуацию не комментировало достаточно длительное время.

Однако российские паблики информировали о продвижении украинских военных и взятии ими под контроль ряда населенных пунктов. В том числе прокремлевские паблики сообщили о "захвате ВСУ" газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Через нее Россия подает газ в украинскую газотранспортную систему.

Только вчера, 12 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые публично прокомментировал операцию в Курской области России. По его словам, сейчас украинская армия контролирует около 1 тысячи квадратных километров российской территории.

И вчера же президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации заявил, что операция ВСУ в Курской области РФ прежде всего призвана обезопасить украинское приграничье, которое подвергалось систематическим обстрелам с российской территории. Он отметил, что ВСУ взяли под свой контроль именно те районы Курской области, откуда велись обстрелы Сумщины.

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