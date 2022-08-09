Россия - не Северная Корея. Российская Федерация по отношению к Украине не остановится, говорит Подоляк.

Украинские власти не рассматривают промежуточных вариантов завершения войны вроде условного "корейского сценария", при котором нормальная жизнь идет в одной из частей страны и несколько странная - в другой.

Об этом в интервью "ВВС Украина" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он объяснил отказ даже от обсуждения такого развития событий тем, что в таком случае будет длиться бесконечная война: "Это сценарий Минска-2, 3, 4, 5, бесконечной войны. Потому что Россия - не Северная Корея. Российская Федерация по отношению к Украине не остановится на 38-й параллели. Она будет идти дальше, постоянно дальше - это и есть сценарий бесконечной войны".

Подоляк говорит, что после подписания договора об окончании войны Россия в случае принятия Украиной условного "корейского сценария" просто переоснастит свою армию, мобилизует, нагреет реваншистские настроения и снова пойдет в наступление.

"Они приспособятся к санкциям, более того, они постепенно сломают консолидацию Европейского Союза, получат там формальных или неформальных союзников. И мы совсем скоро получим следующую войну, но в гораздо худших условиях. Почему? А потому что нам скажут: вы же тогда не довели все до конца. Вы же тогда были такие мощные, мы же вам помогали, но вы не пошли до конца, до правильного финала", - отметил советник главы ОПУ.

"Мы не можем жить в этом формате. Россия не остановится. Еще раз говорю: это не Северная Корея", - подытожил он.

Ранее Подоляк заявлял, что переговорная позиция Украины в разговоре с Россией должна включать 4 составляющие - все они касаются оружия.

Как сообщал УНИАН, Украина сейчас фактически не ведет мирные переговоры с Россией. По словам советника главы ОП, члена переговорной делегации Михаила Подоляка, никаких оснований для возобновления переговоров с Российской Федерацией пока нет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что любые заявления России относительно мирных переговоров – это "дымовая завеса" оккупантов, которые на самом деле нацелены только на войну.

Президент Владимир Зеленский убежден, что все заявления Кремля о готовности к переговорам не соответствуют действительности, потому что в то же время Россия стягивает резервы на юг Украины.

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