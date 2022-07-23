По его мнению, за стол переговоров Украина сядет только тогда, когда войско достигнет значительных побед на поле боя.

Никаких оснований для возобновления мирных переговоров с Российской Федерацией пока нет.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью DW.

"Никаких оснований (вернуться за стол переговоров - УНИАН) нет. Россия - это страна, которую соавтор Кена Кизи поместил в больницу из романа "Над кукушкиным гнездом". Там нет реальности. Они живут в другом мире. Это иллюзорный мир большой страны", - отметил Подоляк.

По его словам, на самом деле Россия - "не большая, а маленькая ничтожная страна с маленьким интеллектуальным уровнем". Советник главы ОП отметил, что РФ имеет только ядерное оружие и бешеное количество людей, "которые с очень раннего возраста начинают употреблять специальные настойки для того, чтобы не иметь мозга". После этого их можно использовать как живую силу где угодно: в Сирии, Грузии, Украине.

"Провести переговоры с врагом у которого на четыре-пять представителей политической элиты две извилины очень трудно (...) они могут говорить только на языке ультиматумов. И вообще они не ведут переговоры так, как это принято в дипломатии", - говорит Подоляк.

На уточняющий вопрос, при каких условиях возможны переговоры с РФ, Подоляк ответил: "Мощные тактические победы украинской армии на южном и восточном направлениях. Это Херсон, Бердянск, выход в Азовскую акваторию, возвращение Мариуполя. Это должно быть не просто тактическое отодвигание российской армии, а уничтожение максимального количества живой силы и техники. Для того, чтобы общество в России начало спрашивать: "за что платится такая цена людьми". ( ... ) Поэтому нужно нанести военное поражение России, тогда сядем за стол переговоров".

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

12 апреля глава украинской переговорной группы, руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла свою позицию в переговорах с Россией.

16 июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавляющий переговорную группу Украины с Россией, заявил, что Украине не хватает вооружения и боеприпасов, чтобы сравняться с Россией в "в одной из крупнейших битв 21 века".

Он отметил, что "наша переговорная позиция на самом деле довольно слабая, поэтому мы не хотим сидеть за столом, если мы в такой позиции. Мы должны каким-то образом изменить это" и подчеркнул необходимость проведения контроперации для возвращения утраченной территории.

6 июля в Офисе президента заявили, что определенные контакты с российской переговорной группой поддерживаются исключительно на уровне гуманитарных подгрупп.

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