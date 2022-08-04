Чтобы говорить с Россией, нужно иметь правильную переговорную позицию.

Переговорная позиция Украины в разговоре с Россией должна включать 4 составляющие – все они касаются оружия.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Чтобы говорить с Россией, нужно иметь правильную переговорную позицию. Она содержит четыре простые составляющие: 1. Дальнобойная артиллерия, РСЗО и АТАСМЅ, чтобы уничтожить российскую логистику. 2. ПВО / ПРО, чтобы защитить города. 3. Ударные беспилотники – лучшие охотники. 4. Бронетехника для контрнаступлений", - написал он.

Как сообщал УНИАН, Украина сейчас фактически не ведет мирные переговоры с Россией. По словам советника главы ОП, члена переговорной делегации Михаила Подоляка, никаких оснований для возобновления переговоров с Российской Федерацией пока нет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что любые заявления России относительно мирных переговоров – это "дымовая завеса" оккупантов, которые на самом деле нацелены только на войну.

Президент Владимир Зеленский убежден, что все заявления Кремля о готовности к переговорам не соответствуют действительности, потому что в то же время Россия перебрасывает резервы на юг Украины.

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