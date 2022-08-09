Места для компромисса нет, убежден дипломат.

Украина должна отвоевать у России все оккупированные территории, включая Крым, иначе Путин может в будущем повторить агрессию.

Такое мнение высказал "Европейской правде" бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Пять лет назад можно было размышлять, и я сам это тогда делал. Тогда было мнение, что Донбасс не нужен России, а потому его можно вернуть быстрее, а возвращение Крыма займет больше времени. Но теперь - война разбила все эти рассуждения. Сейчас на кону все. У Путина без этого не исчезнет имперский аппетит. Поэтому сейчас слишком рискованно оставлять даже Крым в руках у России", - сказал Волкер.

Волкер напомнил о сумасшедшей идее Кремля о "денацификации и демилитаризации" Украины, которую недавно повторил глава МИД РФ Лавров.

"Это - позиция России. И когда вам противостоит такой враг - места для компромисса нет. Украина же не может согласиться с тем, что ее захватит Россия? А значит, вы должны воевать за возвращение своих территорий. И добиться того, чтобы Путин и Россия приняли, что им придется жить в пределах своих границ", - сказал Волкер.

Ранее госсекретарь Блинкен рассказал, какого завершения войны в Украине ожидают в США.