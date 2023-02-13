По информации обозревателя, несмотря на введение санкций, ряд иностранных компаний продолжали поставлять России технику и технологии.

У России есть возможности создавать безэкипажные катера (БЭК), так называемые морские дроны-камикадзе.

Как заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, эти возможности появились у россиян благодаря тому, что после введения в 2014 и последующие года санкций против РФ, ряд иностранных компаний продолжали поставлять стране-агрессору технику и технологии.

"И эта история об одном из таких эпизодов, а точнее - про безэкипажные катера ECA Group, производство которых данная французская компания даже планировала развернуть в России, внимание, в 2018 году! Все верно, вы не ошиблись, события 4 лет прошли мимо ECA Group. Французская компания ECA Group годами сотрудничала с Россией и отправляла в Россию БЭК Inspector Mk-2 и беспилотные подводные аппараты противоминной обороны Seascan Mk 2, для нужд ВМФ РФ, а точнее, для комплектации минных тральщиков проекта 12700 "Александрит", - отметил эксперт.

По его словам, на базе этих аппаратов Россия создала несколько проектов БЭК локальной постройки, в частности, катеров типа "Искатель":

"При этом в России даже не скрывали, что их катера являются копией французских аппаратов. А потому, да, возможности создавать БЭК у них есть. И кому сказать за это спасибо, мы тоже знаем".

Россия начала использовать морские дроны - что сообщалось

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил тот факт, что Россия использует морские дроны, "что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море".

Накануне в сети появилось видео с поражением опор моста, как утверждалось, в Затоке Одесской области морскими надводными дронами во время массированной атаки РФ 10 февраля.