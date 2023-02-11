Ранее в сети появилось видео с поражением опор моста, как утверждалось, в Затоке Одесской области морскими надводными дронами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли косвенно подтвердил факт применения российскими оккупантами морских дронов.

В сообщении Залужного указано, что генерал "поделился беспокойством в связи с использованием Россией морских надводных дронов, что создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море".

Раньше ВСУ не сообщали, что Россия применяет морские дроны. Залужный не уточнил, как давно это происходит или сколько раз такие аппараты использовались ВС РФ.

Видео дня

Накануне в сети появилось видео с поражением опор моста, как утверждалось, в Затоке Одесской области морскими надводными дронами во время массированной атаки РФ 10 февраля.

Сам мост неоднократно становился целью ракет оккупантов. Впрочем, в Генштабе на этот счет не высказывались. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, комментируя распространенное видео, заявлял, что не может подтвердить достоверность опубликованных кадров.

Россияне заявляли о якобы намерении запустить производство морских дронов в Крыму после атаки надводных беспилотников их судов в Севастопольской бухте.

Массированный удар по Украине 10 февраля - взрывы на юге

Ночью и утром 10 февраля Россия атаковала территорию Украины беспилотниками типа "Shahed" и крылатыми ракетами.

По информации главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля враг совершил 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 - 43, Калибр - 28), а также до 35 ракет комплекса С-300.

Тринадцать ракет уничтожили над Одесской областью. Кроме того, прибрежную зону региона обстреляли противокорабельными ракетами "Оникс". А на Змеиный оккупанты сбросили 4 авиабомбы из бомбардировщиков Су-24М.

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