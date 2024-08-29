Пока операция в Курской области не принесла стратегических изменений.

Украина может расширить свой плацдарм в Курской области сразу в нескольких направлениях, заявил в эфире телемарафона военный обозреватель Денис Попович.

"Пока что мы видим, что может быть расширение в сторону городов Рыльск и возможны расширения на юг от реки Сейм. Там, где мы сейчас взрываем мосты. Эта территория также может быть захвачена украинскими войсками", - пояснил Попович.

Он также рассказал, как операция в Курской области повлияла на динамику боевых действий на линии фронта. В частности, по словам обозревателя, стратегически эта операция пока ничего не изменила.

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"Когда мы говорим о стратегических изменениях, мы предполагаем то, что может иметь влияние на исход войны. Возможно, она будет иметь влияние, мы узнаем об этом позже. Она уже заставила войска РФ отойти с определенных участков фронта в количестве 30 тысяч личного состава. Но пока Курская операция не повлияла на Покровское направление, где враг продолжает идти вперед, продвигаться. Там складывается довольно угрожающая ситуация", - добавил Попович.

Он также прокомментировал информацию от западных аналитиков о том, что Путин попытается контратаковать, чтобы выбить подразделения Сил обороны из Курской области.

"Это может быть тогда, когда россияне нас там везде остановят, сформируют линию фронта. Что позволит им окончательно перейти к позиционной войне. И в этой позиционной войне они могут полагаться на свое превосходство в живой силе, артиллерии и огневой мощи. Собственно то, что сейчас обусловливает их продвижение в том числе и на Покровском направлении", - отметил Попович.

Операция в Курской области: важные новости

Накануне аналитики из Института изучения войны отметили, что продвижение украинских войск в Курской области замедлилось. Сейчас Силы обороны пытаются закрепиться и удержать районы, которые недавно взяли под контроль.

Между тем журналисты Foreign Policy убеждены, что контрнаступление украинских Сил обороны на российскую территорию в Курской области в краткосрочной перспективе было в основном успешным, но важна средне- и долгосрочная перспектива.

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