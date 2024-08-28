Речь идет о необходимости увеличения поставок вооружения.

Операция ВСУ в Курской области должна показать западным партнерам необходимость увеличить поставки ВСУ для сдерживания наступления россиян в Донецкой области, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Первое - Курская операция, она должна показать, что нужно увеличить поставки ресурсов, что Украина может эффективно проводить операции, в том числе оборонного характера, в том числе на Донецком направлении. Это сигнал партнерам", - сказал он.

По его словам, в последние месяцы партнеры "странно реагировали на то, что происходит по линии фронта, на стагнацию":

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"Партнеры думали себе, что независимо от количества ресурсов РФ все равно больше, и она все равно будет давить. Сегодня партнеры возвращаются к концепции, что, если у Украины будет достаточно ресурсов, - она сможет проводить и оборонительные, и наступательные и контрнаступательные операции".

Кроме того, Подоляк добавил, что Украина ищет возможности поражать больше сконцентрированной на Донецком направлении техники и живой силы врага, а для этого "необходимы соответствующие инструменты".

Еще советник главы ОП акцентировал, что Путин будет действовать на Донецком направлении "до конца":

"Потому что это единственное, что он может "продавать" на внутреннем рынке, чтобы сбить панические настроения, связанные с Курской операцией ВСУ".

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

Напомним. заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн 28 августа на саммите по разведке и национальной безопасности в Вашингтоне заявил, что украинские войска намерены сохранить захваченную ими российскую территорию в Курской области:

"Они остаются в России. Они строят оборону и, похоже, намерены сохранить часть этой территории на некоторое время".

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