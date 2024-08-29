Российские милблогеры утверждают, что военные РФ постепенно стабилизируют ситуацию на этом участке фронта.

Продвижение украинских войск в Курской области замедлилось. Сейчас ВСУ пытаются закрепиться и удержать районы, которые недавно взяли под контроль.

Об этом сообщает Институт изучения войны со ссылкой на российских милблогеров. При этом некоторые из них утверждают, что россияне постепенно стабилизируют ситуацию на этом участке фронта.

На обнародованных 28 августа геолокационных кадрах видно, как солдаты РФ действуют в восточном поселке Коренево. Это, вероятно, свидетельствует о недавнем отходе ВСУ из этого района и восстановлении россиянами определенных утраченных позиций.

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Один из блогеров заявлял, что Силы обороны Украины продвинулись мимо сел Ветрено, Кремне и Шептуховка (все к востоку и северо-востоку от Коренево); в пределах восточного Нечаева и Черкасского Поречного (оба к северо-востоку от Суджи); и в полях к югу от поселков Спальное (к юго-востоку от Суджи).

По их словам, подразделения 810-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ) зачистили Спорное и восстановили контроль на этой территории.

Минобороны России и другие источники указывают, что ВСУ атаковали к востоку от Кореневого возле Ольговки, к северу от Суджи возле Малой Локны, к востоку от Суджи возле Русской Конопельки и к юго-востоку от Суджи возле села Борки.

При этом россияне якобы отбили попытки ВСУ пересечь международную границу возле Журавлевки в Белгородской области, что к северу от Харькова.

Курская операция - последние новости

Операция ВСУ в Курской области должна показать западным партнерам необходимость увеличить поставки ВСУ для сдерживания наступления россиян в Донецкой области, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Foreign Policy считает, что Курская операция - краткосрочный успех, который не будет иметь долгосрочных последствий. По мнению обозревателей, недавний военный успех Украины следует рассматривать как возможность начать серьезные переговоры о прекращении огня, а не как "повод для продолжения дорогостоящей войны, которую Украина может пережить, но вряд ли выиграет".

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