Судьба Украины будет определяться тем, что происходит в Украине, а не Курской операцией.

Контрнаступление украинских Сил обороны на российскую территорию в Курской области в краткосрочной перспективе было в основном успешным, но важна средне- и долгосрочная перспектива, пишут обозреватели Foreign Policy.

"Неожиданное контрнаступление Украины на Россию - это критический переломный момент в войне, бессмысленный спектакль или стратегическая ошибка Киева? В краткосрочной перспективе оно было в основном успешным, но важна средне- и долгосрочная перспектива", - отмечают авторы.

Авторы статьи отмечают, что контрнаступление Украины в Курской области уже принесло Киеву очевидные преимущества - придало необходимый толчок украинскому боевому духу, помогло развеять опасения, что Киев оказался в ловушке и проиграет войну. Курская операция также вернула внимание к войне и усилила голоса, призывающие к усилению западной поддержки. Она выявила серьезные недостатки в российской разведке и готовности и смутила российского лидера Владимира Путина, хотя нет никаких признаков того, что вторжение уменьшило его решимость или замедлило продвижение России на Донбассе.

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Однако эти успехи на поле боя вряд ли повлияют на исход войны, отмечают обозреватели.

"Курская операция может привести к большим потерям с украинской стороны, чем с российской, а это не то соотношение, которое Украина может выдержать. Было бы большой ошибкой делать вывод, что недавние успехи на Курском фронте означают, что дополнительная западная помощь позволит Украине отвоевать Донбасс или Крым", - говорится в статье.

Потери несоизмеримы

Отмечается, что оба государства находятся в совершенно разных обстоятельствах. Обе стороны потеряли много войск и техники, но Украина потеряла гораздо больше территории.

Так, Украина захватила около 400 квадратных миль российской территории и заставила примерно 200 000 россиян эвакуироваться с этих территорий. Эти цифры составляют 0,0064 процента общей площади России и 0,138 процента ее населения.

"Для сравнения, Россия сейчас контролирует примерно 20 процентов территории Украины, а война, по сообщениям, заставила почти 35 процентов населения Украины покинуть свои дома. Даже если Киеву удастся удержать территорию, которую он недавно захватил, это не станет значительным козырем на переговорах", - отмечается в статье.

Судьба Украины будет определяться тем, что происходит в Украине, а не Курской операцией. Как отмечают аналитики, ключевыми факторами будут готовность и способность каждой из сторон продолжать жертвовать на поле боя, уровень поддержки Украины со стороны других стран, а также то, удастся ли заключить соглашение, которое оставит неоккупированные части Украины неприкосновенными и безопасными.

Курская операция вскрыла две важные слабости России

Первый и наиболее очевидный урок - это напоминание о низкой военной эффективности России.

"Учитывая неоднократные ошибки России в этой войне и учитывая то, что даже ее успешные успехи происходили медленными темпами, вряд ли кто-то может все еще верить, что Россия представляет серьезную военную угрозу для остальной Европы", - отмечают аналитики.

Во-вторых, успешное вторжение Киева в Россию позволило предположить, что существующие красные линии и другие ограничения для украинских операций следует отбросить и что Запад должен позволить Украине вести борьбу с Россией любыми методами. При этом аналитики считают, что утверждения об отсутствии риска эскалации, что бы ни делала Украина, не совсем правильные.

"Государства идут на эскалацию, когда они проигрывают войну. У Путина нет стимулов к эскалации, если его силы все еще побеждают на Донбассе. Опасность того, что Россия пойдет на эскалацию, возникает лишь в том случае, если Москве будет угрожать катастрофическое поражение, но сегодня все не так", - отмечают аналитики.

При этом, отмечают они, недавний военный успех Украины следует рассматривать как возможность начать серьезные переговоры о прекращении огня, а не как "повод для продолжения дорогостоящей войны, которую Украина может пережить, но вряд ли выиграет".

Как закончится война в Украине

Как писало FP, большинство опрошенных среди российской элиты не считает, что Россия должна бороться "до полной победы" и хочет скорейшего прекращения огня примерно по существующим линиям фронта.

При этом все опрошенные заявляли, что не может быть никакого отхода с территории, которую захватила Россия в четырех украинских областях. Однако захваченная территория в других областях, таких как Харьковская, может быть возвращена Украине в обмен на ее демилитаризацию.

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