Российские власти, возможно, поручили своим блогерам не освещать некоторые темы, отметили американские аналитики.

Чонгарский мост, который находится между временно оккупированным россиянами Крымом и подконтрольной противнику частью Херсонской области на трассе М-18 (Джанкой - Мелитополь), - заметное узкое место вдоль критической российской наземной линии связи, и крайне маловероятно, что российские военные блогеры добровольно не освещают украинскую атаку.

Возможно, Кремль поручил российским военным блогерам воздерживаться от определенных тем, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). "ISW не наблюдал никакого обсуждения среди российских "военкоров" украинского удара или продвижения ими заявления коллаборанта и гауляйтера оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо о том, что российские войска перехватили 12 украинских крылатых ракет Storm Shadow, которые были нацелены на мост", - отметили аналитики.

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Стоит отметить, что украинская сторона 29 июля сообщила, что наши защитники успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту.

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Украинские воины проводять контрнаступальные операции, в частности, на юге Украины. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что наши бойцы скоро будут в Крыму.

Стратегическое командование ВСУ сообщило, что утром 29 июля Силы обороны Украины успешно ударили по Чонгарскому мосту. До этого крымские паблики писали, что мост был поврежден, и его перекрыли.

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