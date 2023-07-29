Успешную атаку совершили сегодня утром.

Утром субботы, 29 июля, Силы обороны Украины атаковали Чонгарский мост на административной границе Крыма и Херсонской области.

Удары подтвердило Стратегическое командование Вооруженных сил Украины в Телеграм. Отмечается, что атака была успешной - мост поражен.

"Поражено. Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля. Слава Вооруженным силам Украины", - сообщил СтратКом.

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Атаки на Чонгарский мост - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня крымские паблики сообщили, что Чонгарский мост на административной границе оккупированного Крыма и Херсонской области поврежден.

Туристы в чатах утверждают, что на блопосте перед Чонгаром все машины останавливают, заявляя, что Чонгарский мост закрыт, поскольку его "взорвали". Более того, о повреждении моста сообщают местные жители. Оккупанты же молчат относительно атаки.

Это не первая атака на Чонгар. 22 июня раздались взрывы в районе Чонгарского моста. Оккупанты обвинили в ударе украинскую армию, заявив, что они использовали для этого Storm Shadow.

В результате атаки повреждены дорожное покрытие автомоста, люди не пострадали. В то же время гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что этот удар "ничего не решает". Впрочем, мост очень важен для логистики оккупантов.

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