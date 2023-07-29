Пособник РФ утверждает, что ракеты якобы "сбила" вражеская ПВО.

В ночь на субботу, 28 июля, возле пока еще захваченного россиянами Крыма был нанесен масированный удар по железной дороге.

Главный коллаборант Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram утверждает, что якобы были запущены 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. По словам гауляйтера, все запущенные ракеты "сбила" противовоздушная оборона оккупантов.

"В одном месте упавшие обломки дорогостоящего иностранного оружия…, незначительно повредили будку обходчика и контактную линию", - пожаловался пособник власти РФ и добавил, что ремонтники уже "устранили повреждения".

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Стоит отметить, что враги хотели открыть железнодорожное движение по маршруту Геническ - Джанкой.

Интересные новости Крыма - сегодня это стоит знать

После того, как россияне совершили полномасштабное вторжение в Украину, Киев решил силой освобождать Крым. На полуострове много раз раздавались взрывы на военных объектах, в том числе на складах боеприпасов, на аэродромах и на полигонах. Кроме того, уже не раз серьезные повреждения получал построенный врагами Крымский мост.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, взрывы в Крыму происходят, поскольку полуостров готовят к освобождению от захватчиков.

В конце июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что украинские воины скоро будут в Крыму.

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