Очевидцы говорят, что оккупанты закрыли мост для передвижения транспорта.

Чонгарский мост на административной границе оккупированного Крыма и Херсонской области повреждены.

Как сообщает Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев, транспорт по мосту не пускают, его перекрыли. Похоже, утром 29 июля его атаковали ракетами.

Роспаблики пишут, что по мостам в Чонгаре прилетели Storm Shadow, но повреждения отрицают. Зато оккупанты отчитываются о "удачной работе ПВО".

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Впрочем, туристы в чатах утверждают, что на блопосте перед Чонгаром все машины останавливают, заявляя, что Чонгарский мост закрыт, поскольку его "взорвали". Более того, о повреждении моста сообщают местные жители.

Что предшествовало

Напомним, что сегодня гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ночь на субботу, 28 июля, возле пока еще захваченного россиянами Крыма был нанесен массированный удар по железной дороге.

Предатель утверждает, что якобы были запущены 12 дальнобойных ракет Storm Shadow. По словам гауляйтера, все запущенные ракеты "сбила" противовоздушная оборона оккупантов.

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