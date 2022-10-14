Всего в России мобилизационный ресурс составляет около 29 миллионов человек.

В Российской Федерации подготовленный мобилизационный ресурс составляет до 2 миллионов человек.

Об этом командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сказал в эфире информационного марафона.

Наев заявил, что враг после объявления частичной мобилизации на этом не остановится.

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"Он будет продолжать мобилизацию. В целом, в Российской Федерации подготовлен мобилизационный ресурс где-то примерно до 2 миллионов человек. А всего их мобилизационный ресурс - около 29 миллионов человек", - заявил Наев.

"Поэтому Российская Федерация в стремлении решить войну по тем целям, которые они ставят перед собой, они будут повышать количество мобилизованных. Поэтому мы должны ожидать и такую ситуацию, и быть готовыми для решения ее на наших условиях", - подчеркнул Наев.

Он пояснил, что подготовленный мобилизационный ресурс РФ - это те люди, которые недавно были уволены в запас, но и также те, кто принимал участие в тренировочных мероприятиях, военных сборах в рамках программ, которые действуют в РФ.

Мобилизация в России: что известно

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о мобилизации российских военнослужащих, пребывающих в запасе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда заявил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

Позже стало известно, что в связи с этим в Российской Федерации досрочно организуют выпуски из военных училищ курсантов для отправки на передовую в Украине.

По данным СБУ, мобилизованы появились на фронте в Украине уже в начале октября. В ГУР сообщили, что они прибывают без надлежащего обучения и не обеспечены всем необходимым, включая военную форму.

В России признались в смерти первых пяти мобилизованных 13 октября. После этого последовала волна критики военного командования.

14 октября Владимир Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время. В оккупационную армию государства-агрессора призвали 222 тысячи мужчин.