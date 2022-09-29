В конце учений каждый должен будет получить "оценку".

Так называемый председатель госсовета Крыма Владимир Константинов предложил отправить на военную подготовку крымчан, которые никогда не служили в армии.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, каждому мужчине необходимо пройти боевую подготовку.

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"У нас есть категория людей, которые не служили в армии, молодые и более взрослого возраста, например, 40 лет. Почему их не отправить на военную подготовку на несколько месяцев? Ни в коем случае не в зону боевых действий", - написал Константинов.

Он отметил, что в конце учений каждый мужчина должен будет получить оценку, которая позволит военкоматам "различать бойцов по их способностям".

Также Константинов сказал, что в крымских военкоматах сейчас якобы очереди из резервистов, которые пришли туда без повестки.

Мобилизация в Крыму

Как известно, 21 сентября в России объявили о мобилизации военнослужащих, пребывающих в запасе. В Минобороны заявили, что планируют мобилизовать около 300 тысяч человек.

Представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что всего за несколько дней крымским татарам раздали 1,5 тысячи повесток.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в Севастополе мужчинам призывного возраста вручили около тысячи повесток.

Президент Владимир Зеленский заявил, что большую часть повесток в оккупированном Крыму расписали именно на кырымлы. Он назвал это элементом геноцидной политики России.

25 сентября оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что план призыва "выполнен в полном объеме".

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