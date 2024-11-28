Спешить с мобилизацией 18-летних украинцев нет смысла. Нельзя отправить на фронт всю нацию, поскольку суть борьбы Украины заключается не только в том, чтобы не терять территории, заявил старший лейтенант, офицер секции оперативного планирования с боем батальона Свобода Андрей Кривущенко (Бородюля).
"Смысл борьбы не только в том, чтобы воевать и удерживаться, не терять наши территории, но и в сохранении нации. Когда речь идет о том, что надо сохранить нацию, мы не можем всю нацию отправить на фронт, чтобы не осталось тех, кого мы защищаем, кого надо сохранить", – акцентировал воин в эфире телеканала "Киев24".
Кроме того, он отметил, что после победы нужно отстраивать Украину.
"Для этого также потребуются молодые светлые головы, которые сейчас проходят обучение, которые выучатся, станут специалистами и будут эффективно после таких сверхтяжелых более 10 лет борьбы за нашу Независимость поднимать нашу страну с колен. Отстраивать и экономическую, и социальную стороны нашего государства. Поэтому спешить с мобилизацией 18-летних я не вижу смысла", – констатировал военный.
Снижение мобилизационного возраста в Украине
США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы увеличить численность войска, пишут иностранные СМИ.
Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что из-за задержек в поставках военной помощи со стороны западных партнеров Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат.
"Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке молодых ребят на фронте", – заявил он.
По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, есть предельный возраст, который связан с функционалом организма. Это психологический и физический возраст для нормальной службы в армии.
В комментарии УНИАН он пояснил, что психика человека готова выполнять боевые задачи и отвечать за подчиненных или собратьев с 21 года. Физиологически же человек способен участвовать в боевых действиях до 49 лет.