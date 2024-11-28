После победы необходимо отстраивать Украину, и для этого нужны молодые светлые головы, говорит офицер.

Спешить с мобилизацией 18-летних украинцев нет смысла. Нельзя отправить на фронт всю нацию, поскольку суть борьбы Украины заключается не только в том, чтобы не терять территории, заявил старший лейтенант, офицер секции оперативного планирования с боем батальона Свобода Андрей Кривущенко (Бородюля).

"Смысл борьбы не только в том, чтобы воевать и удерживаться, не терять наши территории, но и в сохранении нации. Когда речь идет о том, что надо сохранить нацию, мы не можем всю нацию отправить на фронт, чтобы не осталось тех, кого мы защищаем, кого надо сохранить", – акцентировал воин в эфире телеканала "Киев24".

Кроме того, он отметил, что после победы нужно отстраивать Украину.

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"Для этого также потребуются молодые светлые головы, которые сейчас проходят обучение, которые выучатся, станут специалистами и будут эффективно после таких сверхтяжелых более 10 лет борьбы за нашу Независимость поднимать нашу страну с колен. Отстраивать и экономическую, и социальную стороны нашего государства. Поэтому спешить с мобилизацией 18-летних я не вижу смысла", – констатировал военный.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы увеличить численность войска, пишут иностранные СМИ.

Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин отметил, что из-за задержек в поставках военной помощи со стороны западных партнеров Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат.

"Нельзя ожидать, что Украина компенсирует задержки в логистике или нерешительность в поддержке молодых ребят на фронте", – заявил он.

По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, есть предельный возраст, который связан с функционалом организма. Это психологический и физический возраст для нормальной службы в армии.

В комментарии УНИАН он пояснил, что психика человека готова выполнять боевые задачи и отвечать за подчиненных или собратьев с 21 года. Физиологически же человек способен участвовать в боевых действиях до 49 лет.

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