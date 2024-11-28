Военный подчеркнул, что такие меры нужны, если это позволит стабилизировать фронт.

Снижение мобилизационного возраста необходимо, если это поможет пополнить армию и стабилизировать фронт, но такие инициативы не воспринимаются обществом, потому что все хотят, чтобы воевал кто-то чужой, а не их родные. Об этом сказал военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев в эфире "Ранок. LIVE" по поводу разговоров о снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

Он не соглашается с тем, что якобы для такой мобилизации недостаточно в Украине оружия.

"Думаю, что с тяжелой техникой, артой, если создавать механизированную бригаду, то возможны определенные сложности с точки зрения дефицита, но, если доукомплектовать те боевые подразделения и соединения, которые сегодня держат передовую и заместить те потери, которые имеем - здесь речь не идет только о тех, кто на щите, но и о СЗЧ, ребятах, которые потеряли здоровьея и не могут вернуться и выполнять боевые задачи, - то им на 200% найдется базовое вооружение, потому что минометка и арта, как работала, так и работает, а автоматы, поверьте мне, этим ребятам найдут, лишь бы они только были обучены", - подчеркнул Иевлев.

Он отметил, что с практической точки зрения такое снижение мобилизационного возраста нужно, потому что Силам обороны сегодня не хватает пехоты. При этом подчеркнул, что в то же время вопрос снижения мобилизационного возраста является очень спекулятивным.

"Сегодня враг сует линию обороны и причина этому только одна - средства нашего поражения работают очень круто, имеем рекордные цифры по уничтожению врага - каждый день по полторы тысячи. Но линия сунется исключительно по одной причине - квадратные метры украинской земли держат пехотинцы, которые находятся в блиндажах в полосе обороны. И именно их не хватает. Поэтому как можно сказать, что снижение мобилизационного возраста сегодня не нужно? Оно нужно. Но ведь это вопрос не только военный, но и политический и спекулятивный. Сейчас любого человека, который скажет, что в Украине надо снижать мобилизационный возраст, пусть он будет тысячи раз правым, просто заплюют и забросают камнями", - считает Иевлев.

По его словам, если исходить из ситуации, которая сложилась на фронте, то нам точно нужно пополнение и если снижение мобилизационного возраста решает этот вопрос, то априори можно сказать, что оно нужно.

При этом он добавил, что в Украине отражение настроения общества лучше всего прослеживается в разговорах на кухне.

"Те люди, которые нахваливали меня и моих побратимов, когда мы начали служить на второй-третий день войны, это люди с Донбасса с проукраинской позицией, сегодня немного изменили свою точку зрения. У них сегодня позиция, что защищать Украину должен кто-то, но не мой брат, сын, не мой родственник. Поэтому как может стать популярной мысль, когда кто-то скажет и обольет будто холодным душем, что в сегодняшней критической ситуации мы должны восполнить недостаток в боевых подразделениях и в этом может помочь снижение мобилизационного возраста? Потому что все хотят, чтобы эта война была выиграна чужими руками", - сказал военнослужащий Иевлев.

Снижение мобилизационного возраста в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации США, отмечало, что в администрации Джо Байдена давят на Украину с требованием снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы быстро увеличить свою армию для войны с РФ.

По словам чиновника, украинцы отмечают, что им нужно около 160 000 дополнительных военнослужащих, однако администрация США считает, что им, скорее всего, потребуется больше.

В то же время советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин, комментируя призывы по снижению мобилизационного возраста, заявил, что из-за задержки поставок военной помощи со стороны западных партнеров, Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат.

По его словам, ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек в Украине не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.

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