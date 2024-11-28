По словам военного эксперта, человек готов выполнять боевые задачи с 21 года.

На днях западные СМИ в очередной раз подняли тему уменьшения мобилизационного возраста в Украине. По данным Reuters, США призывают Украину уменьшить нижний порог мобилизационного возраста до 18 лет. По мнению анонимных представителей администрации США, это позволит Украине быстро найти необходимое количество военнослужащих.

На эти заявления отреагировали в Украине. В частности, советник президента Украины Дмитрий Литвин отметил, что пока нет смысла обсуждать эту проблему. Поскольку из-за задержки помощи от союзников, Украине нечем обеспечивать новых военнослужащих.

Действительно ли в Украине есть необходимость уменьшать мобилизационный возраст и поможет ли это стабилизировать ситуацию на фронте, УНИАН спросил у военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана.

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Роман, западные СМИ уже с полгода активно подают информацию о давлении от США о необходимости уменьшения мобилизационного возраста. В Украине действительно уже настолько заканчивается мобилизационный ресурс, что появляется необходимость так радикально уменьшать мобилизационный возраст?

Здесь довольно комплексный вопрос. Во-первых, по моему мнению, вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине интересен только украинской власти. Создали проблему через Соединенные Штаты, а дальше власть делает вид, что борется с ней. Уже пошли заявления, что этого делать не будут. Просто вброс для поднятия рейтинга действующей власти, которая далека от проблематики.

Здесь надо понимать, что не должно быть принудительной мобилизации в Украине. Поскольку в армию должны попадать мотивированные, профпригодные люди. Ведь "бусифицированные" люди не смогут выполнять боевые задачи, у них нет мотивации.

По статистике, воевать может 1% от населения. В украинских реалиях - это 300-350 тысяч человек. И чтобы этот 1% привлечь в армию, нужен механизм мотивации. А сейчас мотивационный инструмент есть только один - это финансовое обеспечение. Первое, что надо сделать - это поднять выплаты военнослужащим.

Есть мировые градации по зарплатам для военных. В мирное время это около $3000 в месяц. В военное время эта сумма удваивается - то есть от $5000 до $7000 в месяц. Это та сумма, которую должны получать военные, которые несут службу, выполняя боевые задачи в зоне боевых действий.

Теперь что касается возраста. Есть предельный возраст, который связан с функционалом организма. Это психологический и физический возраст для нормальной службы в армии.

Психика человека готова выполнять боевые задачи и отвечать за подчиненных или собратьев с 21 года. Не раньше. Это понятие полной готовности. Зато физиологически человек способен участвовать в боевых действиях до 49 лет. Поэтому оптимальный вариант для призыва - но не "бусификации", а добровольного привлечения в армию - это с 21 до 49 лет. Эти 30 лет даются природой для максимального выполнения задач, которые нужны фронту.

Учиться воевать можно раньше - начиная с 17 лет, как закончили школу, можно идти в специализированные ВУЗы. Но попадать на линию фронта с системой ответственности за себя и побратимов раньше 21 года просто нельзя.

И именно таким образом все это нужно подавать. Поскольку все эти рассказы о снижении мобилизационного возраста до 18 лет - это скорее пиарный, или же антипиарный ход. Ну или эти люди вообще не понимают, как работает военная система.

Украина отказывается от такой идеи. И один из аргументов - отсутствие достаточного количества оружия. Если это действительно так - есть ли вообще смысл увеличивать мобилизационный ресурс, если этих людей не будет чем вооружить?

На фронте достаточного количества оружия нет никогда. Сколько бы вы ни давали - всегда будет недостаточно. Любое оружие рассчитывается под определенные задачи. Грубо говоря - для обороны надо один снаряд, а для наступления - три. И если у вас нет трех снарядов, а есть только один - вы можете исключительно сидеть в обороне. Если бы не было у нас оружия - не пошли бы мы в Курскую область.

Зато личный состав - это другой аспект. Особенно, когда речь идет о профессиональном личном составе. Если просто загнать личный состав на линию боестолкновения - он ничего хорошего не принесет, смысла в этом нет. Загоните миллион людей на фронт - во-первых, большинство из них просто убьют. Во-вторых, они без должных знаний убьют тех, кто умеет воевать с нашей стороны.

Количеством вопросы не решаются. Это можно только делать, как сейчас Россия. Когда они набирают людей и телами забрасывают наши позиции. Мы таким путем пойти не можем. С технической точки зрения - у нас банально нет столько людей. А объективно - мы ценим жизнь солдат.

Поэтому у нас нет другого выбора - нас заставят идти вышесказанным путем. Это мотивация военных. А если Запад хочет нам помочь с вопросом недостаточного количества военных - пусть поможет деньгами. Грубо говоря, умножьте $6000 на 300 тысяч человек и получите необходимую ежемесячную сумму. Обеспечьте нас этими деньгами и мы сможем поставить в строй необходимое количество мотивированных людей.

Если все же власть пойдет на такой шаг и уменьшит мобилизационный возраст до 18 лет - какой будет реакция общества?

Она будет закономерной. У нас есть задача - восстановление суверенной целостности Украины. Для этой задачи не подойдет "бусификация", а тем более 18 летних - это будет просто убийство. Более того, это будет убийство профессионалов, их собратьев, которые стоят рядом.

Поэтому если ставить вопрос - давайте мобилизовать 18-летних, то он стоит примерно так - давайте убьем всех наших 18-летних. Конечно, это будет негативно воспринято обществом. Здесь не может быть иной реакции.