По словам министра юстиции, у украинских осужденных "есть очень большой элемент мотивации - патриотизм".

У украинских осужденных, которых мобилизуют на войну, есть существенное отличие по сравнению с россиянами - это мотивация и настроение наших заключенных, которые присоединяются к рядам Вооруженных сил. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, у украинских осужденных есть очень большой элемент мотивации - патриотизм.

"То есть, если мы говорим о российской модели, это были или принуждение, или деньги, или желание выйти на свободу, хотя даже в меньшей степени, потому что они попадали в гораздо больший ад, чем они были в тюрьме. Собственно, соответственно, наши заключенные, по мотиву моего непосредственного общения как с ними, так и с нашими сотрудниками, они настроены патриотически", - подчеркнул чиновник. Видео дня

Он отметил, что мотив выйти из тюрьмы - это лишь часть из мотивации людей. На самом же деле мотивация защищать родину плюс возможность начать жизнь с новой страницы - это решающие факторы.

"Потому что они понимают, что вернуться домой после отбывания тюремного срока - это одно, вернуться домой с фронта героем, военнослужащим - это совершенно другое, это шанс на новую жизнь", - говорит Малюська.

Вторым мотивом он считает злость на россиян, потому что, находясь в исправительных учреждениях, далеко не всегда у них есть возможность прятаться и обеспечить свою безопасность во время ракетных атак.

"Физически это часто невозможно. Соответственно, все эти переживания, быть в закрытом помещении, рисковать жизнью и понимать, что ты не можешь с этим ничего поделать, там злость накопилась такая, что мало не покажется. Соответственно, это тоже эмоциональный фактор, который играет важную роль, которого нет у россиян", - сказал министр.

Третьим отличием между мобилизацией осужденных в Украине и РФ он называет добровольность.

"У нас механизм полностью добровольный. У россиян он был квазидобровольный, лично общался с пленными, военнопленными российскими, которые рассказывали, как их приобщили в ряды Вагнера, и это не была добровольная история. Собственно, это три фактора, которые отличают существенно наш механизм от российского", - резюмировал глава Минюста.

Мобилизация осужденных в Украине - последние новости

Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал количество потенциальных новобранцев из числа осужденных. По его словам, всего до 20 тысяч таких претендентов, включая лиц, находящихся в СИЗО, могут присоединиться к сотням тысяч солдат, которые уже служат в ВСУ.

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