Миссия прибудет на ЗАЭС уже на этой неделе.

Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под российской оккупацией. Ее возглавил глава Международного агентства атомной энергетики Рафаэль Гросси.

Об этом глава МААТЭ сообщил в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, миссия прибудет на Запорожскую АЭС уже на этой неделе.

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"Мы должны защитить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая прибудет на ЗАЭС на этой неделе", - сообщил Гросси.

При этом в самой организации сообщили, что основными целями миссии является:

оценить физический ущерб;

определить функциональность систем безопасности и охраны;

оценить условия персонала;

выполнение срочных мероприятий по обеспечению безопасности

Как ранее сообщал УНИАН, 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение последней из четырех воздушных линий, из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

26 августа два энергоблока ЗАЭС после остановки вновь подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что готов лично возглавить миссию на станции в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью. Позже в СМИ появилась информация, что в группу вошли, кроме Гросси, еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В частности, это эксперты из дружественных Украине Польши и Литвы, а также представители дружественных России Китая и Сербии.

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