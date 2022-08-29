Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую атомную электростанцию, которая находится под российской оккупацией. Ее возглавил глава Международного агентства атомной энергетики Рафаэль Гросси.
Об этом глава МААТЭ сообщил в своем микроблоге в Twitter.
По его словам, миссия прибудет на Запорожскую АЭС уже на этой неделе.
"Мы должны защитить безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Горжусь тем, что руковожу этой миссией, которая прибудет на ЗАЭС на этой неделе", - сообщил Гросси.
При этом в самой организации сообщили, что основными целями миссии является:
- оценить физический ущерб;
- определить функциональность систем безопасности и охраны;
- оценить условия персонала;
- выполнение срочных мероприятий по обеспечению безопасности
Как ранее сообщал УНИАН, 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение последней из четырех воздушных линий, из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.
26 августа два энергоблока ЗАЭС после остановки вновь подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что готов лично возглавить миссию на станции в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью. Позже в СМИ появилась информация, что в группу вошли, кроме Гросси, еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В частности, это эксперты из дружественных Украине Польши и Литвы, а также представители дружественных России Китая и Сербии.