Экс-канцлер Германии не намерена помогать в мирном урегулировании текущей войны.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель не хочет "принудительного мира" между Украиной и Россией и не намерена участвовать в мирном процессе. Об этом она заявила в интервью итальянскому изданию Corriere della sera.

По словам Меркель, сейчас вопрос ее участия в мирном процессе "не стоит" и сама она не знает, как именно должна закончиться война.

"Это когда-то закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров. Есть разница между принудительным миром, которого я, как и многие другие, не хочу, и открытым и дружеским разговором", – заявила экс-канцлер.

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При этом Меркель снова повторила недавно озвученное ею утверждение, будто "Минские договоренности" дали Украине время подготовиться к новому вторжению РФ.

"Украина использовала этот период для того, чтобы стать сильнее, что мы видим сегодня. Страна 2014/15 года – это не та страна, которая есть сегодня. И я сомневаюсь, что НАТО тогда могло бы сделать много, чтобы помочь Украине, как это происходит сегодня", – заявила она.

Позиция Ангелы Меркель по войне в Украине

Экс-канцлер Германии почти четыре месяца никак не комментировала полномасштабное вторжение РФ в Украину, начавшееся вскоре после ее собственной отставки с поста.

Меркель заявила о своей солидарности с украинцами, но при этом выразила уверенность, что ее 15-летняя политика по сближению с РФ и блокированию продвижения Украины в НАТО была правильной.

Недавно Меркель начала утверждать, что Минские договоренности якобы были нужны, чтобы дать Украине время на подготовку к войне с РФ. При этом известно, что Меркель, находясь на посту канцлера, лично блокировала любые поставки оружия Украине.

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