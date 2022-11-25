По ее словам, для Путина важна только власть.

Незадолго до ухода с поста канцлера Германии Ангела Меркель пыталась организовать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Впрочем, эти попытки не принесли результатов из-за нехватки рычагов влияния на него.

Как отметила Меркель в интервью журналу Der Spiegel, она и президент Франции Эммануэль Макрон планировали провести переговоры с Путиным в рамках ЕС летом 2021 года.

"Но у меня больше не было рычагов, чтобы настаивать, потому что, в конце концов, все знали: она идет осенью", – сказала экс-канцлер.

По ее словам, ощущение потери всех рычагов влияния на российского диктатора четко появилось у нее во время последнего визита в Москву в августе 2021 года. Меркель призналась, что ее уже не воспринимали как влиятельного политика.

"Ощущение было очень понятным: "С точки зрения влияния в политике, с вами покончено". Для Путина важна только власть", - отметила она.

Заявления Меркель о войне в Украине

Перед этим бывшая канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на угрозы президента Российской Федерации Владимира Путина применить ядерное оружие. Она заявила, что политической мудростью будет серьезное отношение к этим заявлениям. По ее словам, не стоит все угрозы Путина считать блефом.

На слова Меркель отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, заявив, что европейские страны все еще оглядываются на Россию и опасаются ее, несмотря на успешные контрнаступательные действия украинской армии.

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