Она отметила, что перед вторжением РФ в Украину "Северный поток-2" так и не заработал, поэтому говорить о том, что газ был оружием России, неуместно.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель не думает, что решение о строительстве "Северного потока-2" было ложным.

Об этом Меркель заявила в интервью для RND.

"Я верила в изменения не путем торговли, а в связи с торговлей со второй крупнейшей ядерной державой мира. Тогда рассуждали так: если "Северный поток-2" заработает, Путин не будет поставлять газ через Украину или даже нападет на нее", – сказала Меркель.

Но политик добавила, что перед вторжением РФ в Украину "Северный поток-2" так и не заработал, поэтому говорить о том, что газ был оружием России, неуместно.

"В этом смысле газ не был оружием", – подчеркнула 67-летняя Меркель.

Напомним, что Ангела ранее озвучила неожиданную причину российской агрессии. Также экс-канцлер допускает возможность быть посредником между РФ и Украиной.

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