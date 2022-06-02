Меркель заговорила о своем отношении к ситуации на фоне критики ее политики в отношении России со стороны США и ряда других государств, в том числе за поддержку проекта "Северный поток - 2".

На четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины экс-канцлер Германии Ангела Меркель все же высказалась в поддержку Украины.

Соответствующие заявление экс-канцлер сделала на церемонии прощания с председателем немецкой конфедерации профсоюзов, сообщает Reuters.

"Моя солидарность с Украиной", - отметила Меркель. Она также отметила, что поддерживает действия правительства Германии относительно помощи Украине и его попытки урегулировать ситуацию.

Как отмечает Reuters, Меркель заговорила о своем отношении к ситуации на фоне критики ее политики в отношении России со стороны США и ряда других государств, в том числе за поддержку проекта "Северный поток - 2".

При этом экс-канцлер Германии отказалась давать какие-либо советы нынешнему правительству относительно дальнейших шагов в отношении Украины.

Позиция Германии по поставкам оружия ВСУ

Ранее украинский посол Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его мнению, глава федерального правительства, вероятно, не желает поставлять Украине тяжелое вооружение. "Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление на Германию исчезнет и больше не будет нужды в смелых решениях. Это коварная логика, которая оставляет людей в беде", - сказал Мельник.

В середине апреля немецкое издание Bild сообщило, что после рекомендации канцлера Олафа Шольца министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В результате этого перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

21 мая 2022 года посол Украины осадил экс-советника Меркель, выступающего против поставок тяжелого оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: