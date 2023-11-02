В то же время враг бил по жилым домам, детским садикам и газопроводу.

На одном из направлений подразделения ВСУ уничтожили десять орудий оккупантов, много другой техники и живую силу врага.

По данным пресс-службы Сил обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидировано 33 оккупанта. Уничтожены четыре БТР – 82, реактивная система залпового огня "Град", десять орудий, четыре единицы автомобильной техники, а также пять вражеских пунктов-два полевых и три наблюдательных.

Также говорится, что в Черном море находятся сейчас четыре боевых корабля врага, еще один – в Азовском. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Видео дня

В то же время продолжается террор мирных украинцев, который совершает армия Российской Федерации. В частности, в течение суток (с 7:00 до 7:00) оккупанты нанесли 14 авиационных ударов, дважды они применили крылатые ракеты воздушного базирования: две Х-59 - в направлении Одесской области, которые точно уничтожила украинская ПВО, и противорадиолокационную Х-31, которая была направлена вечером по Херсонщине. Эта ракета не достигла цели.

Еще тактическая авиация захватчиков атаковала прибрежные населенные пункты Херсонщины 44 управляемыми авиабомбами. В результате ударов полностью разрушены четыре дома, здание детского сада, водонапорная башня в одном из населенных пунктов, повреждено до полутора десятка домов.

"Враг продолжает сброс с БПЛА осколочных боеприпасов. Зафиксировано 20 таких сбросов, в результате чего ранено гражданское лицо. За минувшие сутки он еще совершил около 100 артиллерийских обстрелов с использованием более 570 снарядов, в том числе 15 обстрелов населенных пунктов. По Херсону бил четыре раза, также обстреляно Антоновку, Мылово, Широкую Балку, Станислав, Берислав, Молодежное на Херсонщине, а также, Очаков, Лиманы, Дмитровку – на Николаевщине", - говорится в сообщении.

В результате артиллерийских обстрелов два гражданских лица погибли, трое ранены, повреждены пять многоэтажек, 11 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили местных жителей, газопровод и электросети.

РФ атакует морские пути и население

Напомним, накануне российские захватчики атаковали пути гражданского судоходства и наносили удары по мирному населению из различного вида оружия. В частности тактическая авиация врага бомбила пути гражданского судоходства в Черном море, сбрасывая взрывные предметы по вероятному маршруту движения гражданских судов – 31 октября зафиксировано три таких сброса.

В тот же день противник нанес два ракетных удара с применением ракеты "Искандер-М" по Херсону и ракетами неопределенного типа по населенному пункту Чайкино Херсонской области. В результате ударов погибло гражданское лицо, два человека получили ранения. Было повреждено зернохранилище, склады предприятия, магазин, СТО, почти 20 автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: