В то же время ВСУ уничтожили более двух десятков оккупантов и технику, в том числе "Град" и ударные дроны.

Российские террористы атакуют пути гражданского судоходства и наносят удары по мирному населению из различного вида оружия.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, сейчас вражеские ракетоносители заведены в пункты базирования. В Азовском море дежурит один корабль, в Черном – четыре.

Оперативная обстановка в зону ответственности этих подразделений ВСУ остается напряженной. В частности, оккупанты продолжают терроризировать тактической авиацией пути гражданского судоходства в Черном море, сбрасывая взрывные предметы по вероятному маршруту движения гражданских судов. За минувшие сутки зафиксировано три таких сбросы. Однако, функционирование навигационного коридора продолжается под эгидой Сил обороны.

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"В течение суток (с 7.00 до 7.00) противник нанес два ракетных удара с применением ракеты "Искандер-М" по Херсону и ракеты неопределенного типа по населенному пункту Чайкино Херсонской области. В результате ударов погибло гражданское лицо, два человека ранены, повреждены зернохранилище, складские помещения одного из предприятий, здание магазина, СТО и 17 автомобилей", - рассказали в пресс-службе.

Также враг совершил 9 авиационных ударов с применением 39 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. В результате этих ударов два гражданских лица ранены, поврежден частный дом. Еще оккупанты дважды применяли FPV-дроны и сбросили с БПЛА других модификаций четыре осколочных боеприпаса. В том числе именно таким образом атакован микроавтобус во время эвакуации мирных жителей из Бериславщины. Машина получила существенные повреждения, волонтеры получили контузии.

Кроме того, за минувшие сутки враг совершил около 100 артиллерийских обстрелов с использованием 530 снарядов, в том числе 14 обстрелов населенных пунктов. По областному центру Херсонщины враг бил по меньшей мере 7 раз, также обстрелял Берислав, инженерное, зимовник, Ингулец, гигантское. На Николаевщине Яслка, Дмитровка и Очаков страдали от артиллерии оккупантов из Кинбурнской косы. В результате артиллерийских обстрелов ранены четыре гражданских лица, повреждены четыре частных дома и автомобиль.

В то же время силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач. В частности, за минувшие сутки ликвидирован 21 оккупант, уничтожены три БТР-82, реактивная система залпового огня "Град", три ударных дрона Lancet, разведывательный дрон SuperCam и четыре единицы автомобильной техники.

Война в Украине

Напомним, сегодня российская авиация атаковала Одесскую область - из самолетов тактической авиации, курсировавших над акваторией Черного моря, по Одесскому району были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59. Украинские военные метко отработали по целям.

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