В российском ведомстве утверждают, что техника следует в пункты постоянной дислокации.

В Министерстве обороны России утверждают, что военная техника подразделений Южного военного округа покинула оккупированный Крым по мосту через Керченский пролив и следует в места постоянной дислокации.

Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на заявление ведомства. Также опубликовано соответствующее видео.

"Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в ППД после завершения плановых учений", - говорится в сообщении.

Там также заявили, что личный состав осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок на железнодорожные платформы.

Напомним, накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные вернутся к пунктам постоянной дислокации после окончания учений, а подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и отправятся во вторник. По его словам, военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в Белоруссии будут наблюдать за последним этапом российско-белорусских учений "Союзная решимость".

При этом в США информацию об отводе российской техники от границы с Украиной не подтверждают и допускают, что РФ может начать вторжение на текущей неделе.