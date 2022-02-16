Блинкен говорит, что нападение РФ возможно на текущей неделе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил российского вторжения в Украину в течение текущей недели.

Об этом он заявил на брифинге, говорится в стенограмме на сайте Госдепа.

Президент РФ Владимир Путин, по его словам, заложил все необходимое для совершения акта агрессии против Украины. В этом контексте он вспомнил о стотысячной российской армии у границы, а также военных учениях в соседней Беларуси.

"Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если мы посмотрим на то, что происходит с размещением российских войск в районах вокруг Украины", - сказал Блинкен.

Чиновник также ответил на вопрос о возможном визите Джо Байдена в Киев, о чем его раньше просил Владимир Зеленский.

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"Президент Байден сейчас очень занят дипломатией", - отметил глава Госдепа, после чего начал перечислять недавние дипломатические контакты президента США.

Угроза агрессии РФ

Россия сосредоточила возле Украины и на оккупированных территориях более 100 тысяч войск, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

Вместе с тем 15 февраля Минобороны РФ заявило об отводе части войск к местам постоянной дислокации. Хотя аналитики эту информацию отрицают. В CIT, занимавшейся, в частности, расследованием падения МН17, сообщают о движении войск РФ к границе Украины.

Как писал УНИАН, 11 февраля советник по вопросам нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Россия нападет на Украину 16 февраля. Однако вскоре в Пентагоне эту информацию не подтвердили.

Накануне два британских таблоида назвали дату и время возможной агрессии РФ, однако в указанный период нападения не случилось.