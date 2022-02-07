Ранее Лукашенко говорил, что хочет поехать в Крым с Путиным.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз высказался на тему оккупации Крыма Россией, ответив на вопрос о признании полуострова "российским".

Об этом идет речь в его интервью пропагандисту Владимиру Соловьеву.

В ответ на вопрос "чей Крым" и когда будут признаны Абхазия и Осетия (оккупированные Россией территории Грузии - ред.), Лукашенко уточнил: "А в этом есть какая-то необходимость?".

После этих слов он продолжил свой ответ:

"Как только я пойму и президент [России Владимир Путин] мне скажет, что в этом есть необходимость".

Напомним, в конце ноября Александр Лукашенко назвал оккупированный Россией Крым "российским" в интервью кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. Также он допустил, что совершит визит на временно оккупированный полуостров.

Лукашенко при этом добавил, что Путин во время прогулки на катерах предлагал ему "как-то махнуть" на полуостров.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ пообещал, что наша страна будет "действовать по полной программе", и подчеркнул, что посещение Лукашенко Крыма нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям.