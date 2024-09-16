На счету подразделения целые эскадрильи вражеских штурмовиков.

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко впервые показала подразделение, "приземляющее" российские штурмовые самолеты.

В группе работают по меньшей мере трое воинов-зенитчиков, сообщили в бригаде. На счету таинственных "мстителей Покровского неба" целые эскадрильи вражеских штурмовиков.

"Эти ребята уже отправили в ад целые эскадрильи вражеских Су-25 и непременно отправят еще... Ночной ужас русских пилотов, неосязаемые мстители Покровского неба. В их глазах горит пламя – пламя пылающих бортов врага. Они – таинственные привидения Донбасса, и они продолжают свою охоту", - отметили в бригаде, опубликовав видео работы группы.

Проблемы росавиации

Как сообщал УНИАН, если Киев получит разрешение на нанесение ударов западными дальнобойными ракетами в глубь России на 300 километров, более 80% российской боевой авиации не сможет выполнять боевые задачи в воздушном пространстве Украины. Уверенность в этом выразил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Следующие возможности пехоты без поддержки с воздуха будут взорваны на 30% от общего огневого потенциала, с учетом специфики и эффективности", - заявил он.

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