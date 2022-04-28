По его мнению, оккупанты не станут проводить псевдореферендум.

Российские оккупанты не будут проводить псевдореферендум касательно создания так называемой "ХНР" на территории Херсонской области. Вместо этого враг, вероятнее всего, планирует присоединить временно занятый регион к Крыму.

Таким мнением поделился законный мэр Херсона Игорь Колыхаев в свежем интервью порталу НВ.

Журналисты спросили городского главу, как ведут себя оккупанты в Херсоне, наблюдаются ли какие-то подготовки к проведению псевдореферендума и помогают ли местные жители в организации таких незаконных действий.

Колыхаев ответил: "Относительно референдума. У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет референдум. Когда они будут его планировать — трудно сейчас сказать".

Далее мэр поделился своим мнением о планах российских оккупантов: "Что я вижу: референдума не будет. Думаю, что они, скорее всего, [планируют область] присоединять к [Крыму]. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к референдуму нет".

Напомним, Генштаб ВСУ еще в конце марта сообщил о псевдореферендуме, который оккупанты хотят провести в Херсонской области. С этой целью враги собирали данные жителей Херсонщины и Николаевщины.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перестанет вести переговоры с РФ, если состоится так называемый "референдум". После этого в МИД России открестились от слов о псевдореферендуме.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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