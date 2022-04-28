Российские оккупанты не будут проводить псевдореферендум касательно создания так называемой "ХНР" на территории Херсонской области. Вместо этого враг, вероятнее всего, планирует присоединить временно занятый регион к Крыму.
Таким мнением поделился законный мэр Херсона Игорь Колыхаев в свежем интервью порталу НВ.
Журналисты спросили городского главу, как ведут себя оккупанты в Херсоне, наблюдаются ли какие-то подготовки к проведению псевдореферендума и помогают ли местные жители в организации таких незаконных действий.
Колыхаев ответил: "Относительно референдума. У меня нет точной информации. Общаюсь с жителями нашего города и вижу, что нет признаков того, что будет референдум. Когда они будут его планировать — трудно сейчас сказать".
Далее мэр поделился своим мнением о планах российских оккупантов: "Что я вижу: референдума не будет. Думаю, что они, скорее всего, [планируют область] присоединять к [Крыму]. Делать еще одну квазиреспублику нет смысла. Подготовки к референдуму нет".
Напомним, Генштаб ВСУ еще в конце марта сообщил о псевдореферендуме, который оккупанты хотят провести в Херсонской области. С этой целью враги собирали данные жителей Херсонщины и Николаевщины.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина перестанет вести переговоры с РФ, если состоится так называемый "референдум". После этого в МИД России открестились от слов о псевдореферендуме.
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